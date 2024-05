Julio Preciado revela que su hija enfrenta complicaciones con su embarazo

Julio Preciado confirma que, a un par de meses de convertirse en madre, su hija Juliana Preciado enfrentó complicaciones con su embarazo y debido a ello permanecerá en reposo total de aquí hasta que nazca el bebé.

¿Qué dijo Julio Preciado?

En entrevista exclusiva para Ventaneando, Julio Preciado declaró lo siguiente: “va bien, va bien ya. Tuvieron que internarla porque empezó a arrojar el líquido y estuvo muy delicada. Estaban a punto de sacarle al niño, pero bendito sea Dios aguantó y ahorita está en reposo absoluto, pero ya se dejó ver mi nieto”.

“Qué te puedo decir, está hermoso la verdad y vamos a pedirle a Dios que se completen los 9 meses para que salga todo bien. Le faltan cuatro semanas, va a ser cesaría, definitivamente va a ser cesaría”, recalcó.

¿Cómo se encuentra Julio Preciado por volver a ser abuelo? Y no pudo ocultar la emoción por recibir a un nieto más en su familia, esto en medio de la preocupación por la salud de Juliana.

“La verdad que viendo sufrir a mi hija y viendo todo lo que ha sufrido con este niño, la vedad es que le ha batallado mucho, ya lo que quiero es que mi hijo salga de esto. Tengo la ilusión del niño, obviamente como buen abuelo que soy, pero tengo más ganas de que mi hija ya también esté más tranquila”, agregó.

¿Cómo pasará el 10 de mayo?

Finalmente, el intérprete aprovechó para compartir cómo pasará este 10 de mayo, fecha de sentimientos encontrados para él.

“No tengo ni a mi abuela que fue mi padre y madre, ni a mi mamá que también fue una gran guerrera, ya no están conmigo. Y ahora iré a festejar a mis hermanas con todo el cariño del mundo. Me toca festejar a las mamás de mis otros nietos, pero sobre todo me toca festejar a mi esposa y pues ahora a Juliana a punto de ser mamá”, aseguró.

“Me toca trabajar aquí en Mazatlán ese día. Creo que va a ser el mejor regalo que pueda hacerles, cantarles ese día aquí en Mazatlán”, finalizó.