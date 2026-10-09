¿A quién salvaron y a quién traicionaron? En La Granja VIP se vivió el viernes de Traición en la Quinta Semana; así fue la decisión

¡Momentos de impacto! Por un lado, Ivonne Montero pudo salvar a Natalia Alcocer al darle una buena propuesta, además de traicionar a Mónica Escobedo por el fuerte pleito que tuvieron el miércoles, pero en La Granja VIP hubo un cambio de último minuto cuando se dio a conocer que Azalia Ojeda pagó para tener una traición extra. Descubre quién más se fue a la Tabla de Nominados.