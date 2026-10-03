“Lo están minimizando": Azalia advierte a Manelyk y su grupo que tengan MUCHO cuidado con este Granjero

Azalia Ojeda advirtió a Manelyk González y su grupo sobre las actitudes de un determinado Granjero. Según información que recibió por parte de Niurka Marcos, “La Negra” le recomendó a sus aliados que tengan cuidado con Pimpinela Escarlata, ya que él está llevando a cabo su juego de forma silenciosa. “Lo están minimizando”, fue lo que la vedette le comentó a Azalia y ella se lo acercó a su grupo.