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“Lo están minimizando": Azalia advierte a Manelyk y su grupo que tengan MUCHO cuidado con este Granjero

El grupo de Manelyk González comenzará a tener un mayor cuidado respecto a Pimpinela Escarlata: esta es la advertencia que recibieron

Azalia Ojeda advirtió a Manelyk González y su grupo sobre las actitudes de un determinado Granjero. Según información que recibió por parte de Niurka Marcos, “La Negra” le recomendó a sus aliados que tengan cuidado con Pimpinela Escarlata, ya que él está llevando a cabo su juego de forma silenciosa. “Lo están minimizando”, fue lo que la vedette le comentó a Azalia y ella se lo acercó a su grupo.

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