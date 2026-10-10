“De mí se van a acordar": Azalia confía en su jugada maestra y predice quién saldrá de La Granja VIP el domingo

Azalia Ojeda analizó su estrategia en La Traición y predijo cómo se llevará a cabo la Gala de Eliminación. “La Negra” viene de morder la manzana de la tentación la cual le otorgó un beneficio exclusivo durante la dinámica del viernes: escoger a otro “traicionado”. Ella eligió a Rafael Mercadante luego de una traición en cadena y este sábado afirmó que su jugada dará frutos.