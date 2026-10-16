Bebeshita y Kevin Bicolor durmieron juntos y la gente asegura que pasaron cosas debajo de las sábanas tras el Jueves de Salvación de La Granja VIP

La convivencia dentro de La Granja VIP sigue dando de qué hablar y esta vez los protagonistas fueron “Bebeshita” y Kevin “Bicolor” y es que después del jueves de Salvación los granjeros terminaron durmiendo juntos, una situación que no pasó desapercibida por parte del público quien comenzó a preguntarse si ocurrió algo más entre ellos cuando se apagaron las luces.

Después de varios días de romance, de coqueteo, de indirectas, peleas y hasta planes de ya dormir juntos al fin los granjeros tuvieron la oportunidad de pasar juntos una noche más, un plan que tomó por sorpresa a varios fans de ambos participantes, así como de los peones que comparten el granero con Kevyn.

¿Por qué se especula que pasó algo entre Bebeshita y Kevin Bicolor debajo de las sábanas?

Después de la cena y de las actividades correspondientes al Jueves de Salvación, los granjeros se prepararon para descansar. Sin embargo, la atención del público se centró en Bebeshita, quien decidió dejar la comodidad de su propia cama para acompañar a Kevyn “Bicolor” a dormir en el granero.

“Bienvenida al cuarto de los peones”, expresó Natalia Alcocer cuando vio que su compañera se disponía a dormir con ellos. Entre risas Daniela Alexis solo expresaba que el comediante era “un manipulador”, palabras que el propio Kevyn aceptó e incluso dijo que sí le gustaba cuando pensaban que era ese tipo de personas.

Tras prepararse para ya dormir, ambos compartieron la cama de paja y se disponían a dormir abrazados. Sin embargo, cuando llegó el momento de apagar las luces las cámaras continuaron grabando y algunos espectadores aseguraron haber notado movimientos extraños debajo de las sábanas en plena madrugada. Las imágenes y los comentarios sobre lo ocurrido comenzaron a alimentar las especulaciones en redes sociales, donde los seguidores intentaron descubrir qué sucedió.

¿Cuál es la historia de amor entre Bebeshita y Kevyn “Bicolor”?

La cercanía de Bebeshita y Kevyn también ha despertado preguntas sobre la relación que mantienen dentro de la competencia ya que desde las últimas semanas la influencer ha expresado el interes que tiene hacia el comediante, incluso él también ha señalado que le gusta la granjera por lo que durante este reality se ha visto cómo los dos logran consolidar su romance.