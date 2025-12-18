César Doroteo, decepcionado porque no ganó El Duelo y está nominado antes de la final de La Granja VIP
César Doroteo se desahogó con La Bea porque cree que pudo ganar en El Duelo y ahora se pregunta cómo está lidiando su pareja con verlo en La Granja VIP.
“Estaba bien fácil, la verdad”, dijo César Doroteo sobre la dinámica en que consistía El Duelo del miércoles 17 de diciembre, pero admitió que él esperaba un juego que no recayera en el azar. También le confesó a La Bea su preocupación ante la idea de hacerle pasar a su pareja, Emmanuel, un mal momento.