Críticos hablan sobre la actitud de Kevyn “Bicolor” Contreras y sobre el trato de los demás Granjeros hacia él; algunos aplauden lo que hace en La Granja VIP
¡Unos lo critican, otros creen que es una táctica para la final de La Granja VIP! Descubre todo lo que dijeron los Críticos sobre Kevyn “Bicolor”
Críticos de La Granja VIP hablan abiertamente sobre la actitud de Kevyn “Bicolor” Contreras ante su borrachera, causando una actitud que fue muy criticada por los Granjeros, algunos detallan que podría ser una estrategia para llegar a la final, pero eso le ha generado que sea el bufón en el reality.