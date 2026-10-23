¡El que se lleva, se aguanta! Críticos hablan sobre el pleito entre Rafael Mercadante y Azalia Ojeda en La Granja VIP
La pelea aumenta conforme pasan los días, en especial entre Rafael Mercadante y Azalia Ojeda, pleito que parece no ceder entre ellos en La Granja VIP
¡Un pleito que ambos han ido creciendo! En La Granja VIP, Rafael Mercadante y Azalia Ojeda han protagonizado un pleito muy fuerte, situación que ambos Granjeros se han encargado de nutrir al no detener el fuego. Mientras que los Críticos detallan que ambos han tenido la responsabilidad al respecto, pero detallando que Rafael fue el primero en provocar la discusión. Además de que se verificó que no hubo contacto físico entre ellos durante un pleito