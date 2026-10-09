¡Cruce de comentarios en La Granja VIP! Críticos dan sus argumentos sobre las acciones de Kevyn “Bicolor” Contreras al luchar por su salvación y por el pleito de Pablo Montero
Los Críticos de La Granja VIP no se quedan callados hablan sobre la actitud de Kevyn “Bicolor y el pleito de Pablo Montero con Kunno; esto dijeron
Por un lado, los Críticos de La Granja VIP se encargaron de hablar negativamente sobre la actitud de Kevyn “Bicolor” Contreras sobre su supuesto romance con “Bebeshita”, detallando que en realidad no hay nada de amor entre ellos. Además de recordar el pleito entre Kunno y Pablo Montero, Ferka detalla que la reacción del Granjero fue muy exagerada.