La Granja VIP: El Legado de Pimpinela Escarlata pondrá en riesgo de eliminación a un Granjero, además de darse a conocer quién será el nuevo Capataz hoy, 19 de octubre
Hoy, 19 de octubre se vivió el primer posicionamiento de la semana 7 en La Granja VIP, un decisión total de Pimpinela Escarlata. No te pierdas el programa completo
Hoy, 19 de octubre en La Granja VIP, vimos el regreso de Pimpinela Escarlata, quien tuvo la importante labor de posicionar a uno de los Granjeros a la Tabla de Nominados en la semana 7, escogiendo a Fernando Lozada para tener El Legado.
Pero no fue lo único, ya que se vivió el Juego del Capataz, donde 4 Granjeros se enfrentaron para tener el liderazgo.
Algo que sobresaltó a todos fue un fuerte pleito entre Rafael Mercadante y Azalia Ojeda, en especial cuando se recordó que anteriormente la Granjera había sido señalada de hacer trampa.
Si te perdiste algo del reality, no temas, te dejamos el programa completo para que revivas cada minuto de lo que pasó.