Tras su eliminación, Pascal Nadaud revela su verdadera opinión sobre Kevyn: “Lo está haciendo muy bien”
Pascal Nadaud, el quinto eliminado de La Granja VIP, reveló sus verdaderas opiniones de sus compañeros Granjeros.
Pascal es el quinto eliminado de La Granja VIP y nos reveló que para él la experiencia fue como estar en un manicomio, pues para él fue muy fuerte ser despertado por el gallo y tener luces 24/7. También habló sobre lo que piensa de Kevyn, cree que juega muy bien, pero es un simple personaje que cambia cada semana.