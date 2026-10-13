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Tras su eliminación, Pascal Nadaud revela su verdadera opinión sobre Kevyn: “Lo está haciendo muy bien”

Pascal Nadaud, el quinto eliminado de La Granja VIP, reveló sus verdaderas opiniones de sus compañeros Granjeros.

Pascal es el quinto eliminado de La Granja VIP y nos reveló que para él la experiencia fue como estar en un manicomio, pues para él fue muy fuerte ser despertado por el gallo y tener luces 24/7. También habló sobre lo que piensa de Kevyn, cree que juega muy bien, pero es un simple personaje que cambia cada semana.

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