Las enemistades en La Granja VIP: Pimpinela contra Manelyk, Pascal contra Kevyn, ¿quiénes son amados y odiados?
Disfruta de “El Otro Lado De Los Realities” con lo mejor de La Granja VIP, desde polémicas, alianzas y la dinámica de “La Manzana Podrida”.
Chicken, Antonio Betancourt y Diana Laura, nos trajeron un recuento de lo último que ha pasado en La Granja VIP Segunda Temporada, en especial sobre el saboteo que Fernando Lozada y La Bebeshita hicieron en contra de Ivonne Montero y Pascal. ¿Lo odian o lo aman? El conflicto contra Kevyn Bicolor ha hecho que se hagan bandos en redes sociales, pues algunos lo apoyan y otros más no están de acuerdo con su forma de ser dentro del reality.