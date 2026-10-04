¡Como si fuera su mascota! Fer Lozada apapacha a una vaca y derrite de ternura a los fans de La Granja VIP

Fernando Lozada sacó su lado más tierno este domingo 4 de octubre. El influencer tuvo un momento a solas con Guayaba, una de las dos vacas que se encuentran dentro de La Granja VIP. Fer ha generado cierta conexión con el animal y hoy recibió su merecido apapacho. Las imágenes provocaron miles de reacciones y generaron ternura entre los aficionados del reality.