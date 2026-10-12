“Para toda la vida": Fernando Lozada confiesa qué es lo que más extraña de Pascal en La Granja VIP

Fernando Lozada fue el Granjero más golpeado por la eliminación de Pascal Nadaud en La Granja VIP Segunda Temporada. Ambos construyeron una amistad sólida desde el primer día, donde en más de una ocasión remarcaron que estaban jugando juntos sin unirse a los bandos más fuertes que hay dentro del reality. Ahora, volvió a romper en llanto y le dijo a Manelyk qué es lo que más extraña de él.