Fernando Lozada elige al integrante del bando de Niurka por quien metería las manos al fuego

Fernando Lozada comenzó a jugar de forma solitaria luego de que Pascal Nadaud sea eliminado de La Granja VIP. A pesar de tener afinidad con Manelyk González, el creador de contenido no quiere tener un bando fijo para poder relacionarse con todos los Granjeros. En este sentido, sorprendió revelando a qué celebridad del bando de Niurka defendería metiendo hasta las manos en el fuego por él.