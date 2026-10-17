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Fernando Lozada elige al integrante del bando de Niurka por quien metería las manos al fuego

El influencer se sinceró ante Manelyk y reveló que hay un Granjero que juega para el grupo de Niurka que es muy leal y que confía en él plenamente

Fernando Lozada comenzó a jugar de forma solitaria luego de que Pascal Nadaud sea eliminado de La Granja VIP. A pesar de tener afinidad con Manelyk González, el creador de contenido no quiere tener un bando fijo para poder relacionarse con todos los Granjeros. En este sentido, sorprendió revelando a qué celebridad del bando de Niurka defendería metiendo hasta las manos en el fuego por él.

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