¿Amigo o enemigo? Fernando Lozada debe escoger entre hacer el bien o el mal ante dos manzanas de la TENTACIÓN en La Granja VIP
Fernando Lozada es puesto a prueba en La Granja VIP con dos manzanas de las TENTACIONES, su decisión podría ayudar o perjudicar a Ivonne Montero en el duelo
Adal Ramones pone a prueba a Fernando Lozada con dos manzanas. Por un lado, la Manzana rojo ayudará a Ivonne Montero con un tips pero por un costo de 5 mil pesos; mientras que con la manzana verde va a sabotear a la duelista y se le dará 7 mil 500 pesos al presupuesto semanal en La Granja VIP, nadie se puede enterar de su decisión.