Fuertes PROMESAS de Natalia Alcocer para ser salvada por Ivonne Montero en La Granja VIP; estos son sus argumentos

Natalia Alcocer promete a Ivonne Montero en darle todo el “vanity” para que se arregle, además de darle 7 pares de pestañas y de llevarla a la suite si se convierte en Capataz. Además de que Ivonne le ofrece que se vayan juntas para ser Peónes en La Granja VIP. ¿Será suficiente para que sea salvada de la Tabla de Nominaciones?