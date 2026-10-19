Granjeros son DIVIDIDOS en cuatro elementos, creando diferentes equipos en La Granja VIP; así quedaron al FINAL
Los Granjeros inician la semana siendo divididos en cuatro elementos, división de equipos que será decisivo en las tareas que se les den en La Granja VIP
Cada uno de los Granjeros son divididos en los cuatro elementos; agua, fuego, aire y tierra, una decisión que será importante durante la semana de La Granja VIP, ya que cada uno de ellos se les van a dar importantes tareas. Revive cómo quedaron los equipos.