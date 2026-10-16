El grupo de Manelyk anticipa al sexto ELIMINADO de La Granja VIP: “Si todo sale como lo planeamos, se va”

El grupo de Manelyk González tuvo revancha y tras unos días caóticos luego de la salida de Pascal Nadaud, tienen la ventaja en la parte final de la sexta semana de La Granja VIP. Azalia Ojeda ganó La Salvación, salió de la tabla de nominados y ahora tendrá el poder de La Traición este viernes. Los Granjeros ya tienen su jugada preparada para esta noche y, si todo sale como lo han planeado, sacarán a este participante.