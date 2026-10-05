¡Herraduras con mucho PODER! Los Granjeros que obtuvieron las herraduras de La Granja VIP; cada una de ellas tenían beneficios únicos
¡Un gran poder! Los Granjeros que obtuvieron las herraduras conocieron los beneficios que tienen en La Granja VIP; esto fue lo que paso en La Gala
¡Beneficios ÚNICOS! Granjeros que obtuvieron las herraduras conocen el poder que tienen en La Granja VIP, pero en la semana se van a anunciar los demás poderes que tienen en el reality. Pimpinela fue la primera en obtener el poder y usarlo a su favor, descubre qué le tocó.