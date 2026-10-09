Ivonne Montero se siente DECEPCIONADA por los argumentos que le deja Kevyn “Bicolor” Contreras para ser salvado en La Granja VIP
¡Se quedó corto! Ivonne Montero se le va directo al escuchar los argumentos vacíos de Kevyn “Bicolor” Contreras en La Granja VIP para ser salvado
Kevyn “Bicolor” Contreras inicia con un débil argumento, detallando que pide ser salvado para que se relaje el fin de semana, pero Ivonne Montero lo detiene para pedirle que se defienda mejor en La Granja VIP, incluso detalla que se siente decepcionada por lo que le ha dicho, ya que no le ha ofrecido nada a cambio.