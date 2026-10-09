Ivonne Montero le marca un ALTO a Mónica Escobedo y la deja fuera de su alianza en La Granja VIP (VIDEO)
La actriz mexicana no contempla a Mónica Escobedo para su alianza y explicó los motivos por los que no la acepta
Mónica Escobedo le preguntó a Natalia Alcocer, Pimpinela Escarlata e Ivonne Montero por qué no la llamaron para “cotorrear” con ella. Ivonne fue quien le dio los motivos más duros, afirmando que no aceptará una alianza con ella debido al trato que tuvo con ciertos integrantes de su grupo. La actriz le pidió tiempo, aunque en estos momentos no quiere tener a la comediante cerca.