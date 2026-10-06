“Acuérdate de tu mamá": Ivonne Montero se defiende de Rafa Mercadante tras tacharla de traidora en La Granja VIP
A pesar de que aseguró no tener nada en su contra, Ivonne admitió que sí hay actitudes de Rafa que le molestan y por eso se ha distanciado en La Granja VIP.
Lo que empezó como una plática tranquila para aclarar malos entendidos, terminó volviéndose una INCÓMODA discusión entre Ivonne Montero y Rafa Mercadante en La Granja VIP. Y además de que defendió su postura de querer alejarse porque no le gusta cómo se porta con los demás, la actriz le sugirió tener presente todo lo que le dijo su mamá cuando lo visitó, pues piensa que ahí podría encontrar la respuesta a por qué siente que todos están en contra suya.