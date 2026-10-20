ÚLTIMA HORA: Julio Camejo gana el puesto de EL CAPATAZ de La Granja VIP para la semana 7; estos serán sus privilegios y decisiones

Es oficial, Julio Camejo se convierte en Capataz de la semana 7 de La Granja VIP. A partir de este momento deberá tomar el control, ser líder y efectuar decisiones muy importantes relacionadas con la Granja. Algunas de las tareas del Capataz son asignar tareas de limpieza y cuidado de los animales a los Granjeros, también debe coordinar y establecer acuerdos para que la convivencia se lleve a cabo de la mejor manera. Por otro lado, realizará los gastos que considere necesarios con base en la cantidad de dinero con la que se cuente como parte del presupuesto semanal.

¿Cuáles son los privilegios de un Capataz en La Granja VIP?

Uno de los principales privilegios con los que cuenta un Capataz es el de tener inmunidad durante la semana; es decir, no puede entrar a la Tabla de Nominación; por ende no está en riesgo de quedar eliminado de La Granja VIP. Por otro lado, a diferencia de los demás Granjeros y los Peones, cuenta con una habitación especial, cómoda y llena de amenidades para descansar. Pese a estos privilegios, también recibirá una evaluación sobre su papel como líder durante los días que fue Capataz.

Los Granjeros que han logrado convertirse en Capataz, previo a la semana 7, han sido Julio Camejo, Pascal Nadaud, Mario “Mono” Osuna; en dos ocasiones seguidas, Kunno, y Pablo Montero.

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¿Quiénes son los Peones de la semana 7 de La Granja VIP?

A diferencia de un Capataz, los Peones son aquellos que tienen más responsabilidades y quehaceres por cumplir dentro de La Granja VIP. En esta ocasión los Peones de esta semana son Mario “Mono” Osuna, Manelyk González, “La Bebeshita” y Fernando Lozada. Algunas de las actividades de las que serán responsables serán de ordeñar las vacas, gallinas y a todo el ganado. Por otro lado, deben hacer el desayuno para todos sus compañeros; por ende, tienen que despertarse antes que los demás. Son los encargados de lavar y limpiar los establos así como el gallinero, recoger los huevos de las gallinas por la mañana y dar vueltas al molino.

En comparación de un Capataz, los Peones duermen en el granero y se bañan al aire libre además de que, respecto a su alimentación, no pueden consumir ciertos alimentos. En caso de que incumplan con lo establecido, el presupuesto semanal irá disminuyendo, algo que afecta a todos los Granjeros.