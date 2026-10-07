Julio Camejo nomina a Mónica Escobedo por las acciones que tuvo contra Rafael Mercadante en La Granja VIP; intensas nominaciones

¡Una mala velada para Mónica Escobedo! Julio Camejo se le va contra la Granjera sobre las acciones contra Rafael Mercadante, detallando que nunca aceptará sus comentarios negativos hacia las mujeres, pero su actitud fue excesiva con el Granjero. No es el único, los usuarios hablan directamente contra los nominados y dan sus razones en La Granja VIP.