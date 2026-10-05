Kenny Avilés tras su ELIMINACIÓN decide que Pimpinela es la primera nominada de la quinta semana en La Granja VIP, sorprendiendo a la Granjera por la decisión
Kenny Avilés sorprende a todos al declarar que el Legado se lo deja a Pimpinela, siendo la primera Granjera de la Tabla de Nominaciones de La Granja VIP
Muchos de los Granjeros pensaban que Kenny Avilés iba a escoger a Rafael Mercadante para el Legado, pero para sorpresa de todos no fue así, ya que escogió a Pimpinela, haciendo que ya no tenga la posibilidad de ser Capataz en la quinta semana de La Granja VIP.