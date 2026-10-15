¿Sorpresa inesperada? Kevyn Bicolor explica por qué es el PRINCIPAL candidato a ser el sexto eliminado de La Granja VIP
Kevyn Contreras debatió con otros Granjeros acerca de la tabla de nominados y cree que él es el candidato número uno a dejar el reality el próximo domingo
Kevyn Contreras es uno de los cuatro nominados que se encuentra en la tabla provisoria de cara a la Gala de Eliminación. En una conversación con Mónica Escobedo y Pimpinela Escarlata, donde debatieron acerca de quién tiene más probabilidades de salir de La Granja VIP, “Bicolor” afirmó que él es el principal candidato y dio sus motivos.