¿Sorpresa inesperada? Kevyn Bicolor explica por qué es el PRINCIPAL candidato a ser el sexto eliminado de La Granja VIP

Kevyn Contreras es uno de los cuatro nominados que se encuentra en la tabla provisoria de cara a la Gala de Eliminación. En una conversación con Mónica Escobedo y Pimpinela Escarlata, donde debatieron acerca de quién tiene más probabilidades de salir de La Granja VIP, “Bicolor” afirmó que él es el principal candidato y dio sus motivos.