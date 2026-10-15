Kunno asegura que Julio Camejo es un hombre sin ESCRÚPULOS y que se queda con su versión de las primeras semanas de La Granja VIP
¿¡SOBERBIA en uno de los Granjeros!? Kunno se encarga de dejar fuertes réplicas para Julio Camejo en La Granja VIP; observa todo lo que paso entre ellos
Kunno asegura que Julio Camejo es un actor que ha usado sus papeles para darse a querer, cuando en la vida real es una persona sin escrúpulos, por lo que decide quedarse con la persona que era en las primeras semanas de La Granja VIP, mientras que Julio después de cantar le resalta la falta de humildad.