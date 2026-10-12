“Pocos huev*s": Kunno EXPLOTA contra Julio Camejo en La Granja VIP, ¡ y tuvieron que separarlos! (VIDEO)
La amistad de Kunno y Julio ya quedó en el pasado, tanto así que protagonizaron una de las peleas más fuertes en La Granja VIP y se gritaron de todo.
En medio de los problemas que ocasionó Kevyn Contreras “Bicolor” en La Granja VIP, surgió también una nueva rivalidad entre Kunno y Julio Camejo. Esto porque al influencer le molestó que su compañero pretenda dar clases de moral si ha tenido problemas con varias de las Granjeras y le gritoneó que solamente se pone agresivo cuando se trata de mujeres. La discusión fue subiendo de tono, al grado de que Kunno se paró a confrontar a Camejo y Fernnado Lozada tuvo que intervenir para evitar que terminaran mal.