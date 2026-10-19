Julio Camejo ROMPE EN LLANTO al escuchar emotivas palabras por parte de sus hijos en La Granja VIP

Este domingo los cuatro nominados de la sexta semana de La Granja VIP recibieron emotivos mensajes por parte de sus familiares. Kevyn “Bicolor” de su amigo Poncho de Nigris, Julio Camejo de sus hijos, motivo por el que no pudo contener las lágrimas, Pimpinela por parte de sus amigas y Niurka por parte de ni novio.