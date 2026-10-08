“Yo no voy a parar de tener hijos": Kevyn Contreras “Bicolor” revela, en La Granja VIP, si le gustaría formar una familia con “La Bebeshita”

Este jueves en La Granja VIP Rafa Mercadante realizó una entrevista a Kevyn Contreras “Bicolor” en dónde lo cuestionó sobre si le gustaría tener un hijo con “La Bebeshita”, a lo que él respondió que sí ya que no piensa dejar de tener hijos mientras se encuentre enamorado. Por su parte, Daniela mencionó que diría su madre al saber de su relación con “Bicolor”.