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OFICIAL: Mónica Escobedo es EXPULSADA de La Granja VIP por INFRACCIÓN contra el reglamento; así fue su reacción en VIDEO

La Granjera fue expulsada luego de romper una regla que no está permitida en La Granja VIP.

Mónica Escobedo fue expulsada de la competencia luego de incumplir una importante regla de convivencia ya que cometió una falta al rebasar una norma de contacto físico contra Niurka. Adal Ramones dejó claro que lo más importante es la seguridad e integridad de cada uno de los Granjeros dentro del reality por lo que fue explusada.

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