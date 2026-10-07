“Tienes ego": Natalia Alcocer EXPLOTA contra Kevyn Contreras “Bicolor” por no cumplir las reglas en La Granja VIP
La Vikinga enfrentó a “Bicolor” ya que durante las semanas en las que ha estado en La Granja VIP ha cometido faltas que afectan a todos.
Natalia Alcocer enfrentó a Kevyn Contreras “Bicolor” en La Granja VIP ya que este ha cometido faltas, como comer alimentos que no le corresponden por ser Peón, hecho que ha afectado a todos los Granjeros. La Vikinga resaltó que a pesar de que ella ha sido Peón ha acatado las reglas al pie de la letra.