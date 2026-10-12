“No te enganches": Kevyn Contreras “Bicolor” y NOMINADOS rompen en llanto al recibir emotivos mensajes en La Granja VIP
Los Nominados de la quinta semana de La Granja VIP recibieron conmovedoras palabras de sus seres queridos antes de enfrentar díficil momento.
Julio Camejo, Pimpinela Escarlata, Mónica Escobedo, Pascal Nadaud y Kevyn Contreras “Bicolor” recibieron emotivas palabras por parte de sus amigos y familiares. Algo que les inyectó motivación e inspiración antes de descubrir quién sería el segundo nominado salvado de la competencia.