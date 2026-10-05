Pascal expone a Kevyn “Bicolor” por “hacerle calzón chino” en la fiesta de La Granja VIP y revela que ya no lo TOLERA

Kevyn Contreras Bicolor recibió críticas por parte de sus compañeros de La Granja VIP en “El Tribunal” luego de la actitud que mantuvo en la fiesta que se realizó en La Granja VIP, pues algunos de los Granjeros, como Niurka, condenaron. El comedinate reveló que los hechos sí sucedieron aunque él no se acuerda. Por otro lado, Pascal Naud señaló al Granjero de “hacerle calzón chino” y se mostró muy molesto ante esa acción ya que reveló que él no se lleva así con él.