¡Nuevo Granjero, un elimininado y tensiones! Esto fue TODO lo que se vivió en el QUINTO Domingo de Gala de La Granja VIP
Una Gala de Eliminación que estuvo llena de emociones a flor de piel, sorpresas inesperadas y fuertes revelaciones.
Este quinto Domingo de Eliminación de La Granja VIP se vivieron fuertes situaciones como la salida de la cuarta Granjera, la llegada de un nuevo Granjero, una pelea de lucha libre de Pimpinela sobre el ring, un juicio para Kevyn “Bicolor”, entre muchas otras cosas más.