Despedidas, peleas, tensiones y más; esto fue TODO lo que se vivió en la Gala de Eliminación de La Granja VIP este 11 de octubre
Este programa estuvo lleno de sorpresas, fuertes revelaciones y emociones a flor de piel tanto para los Granjeros como para todo el público.
Durante esta Gala de Eliminación se reveló que Pascal Nadaud fue el quinto Granjero Eliminado de la competencia mientras que la querida yegua ambarazada tuvo que abandonar La Granja VIP por temas de salud. Por otro lado, parejas de baile deslumbraron en la pista.