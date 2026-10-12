La Granja VIP eliminado HOY, domingo 11 de octubre; ¿quién es el quinto Granjero en salir?

Es oficial, durante la sexta Gala de La Granja VIP se dió a conocer que “Pascal Nadaud” quedó eliminado de la competencia, esto luego de que no fuera favorecido por los votos del público. Su reacción fue inesperada y compartió algunas palabras con el público. El ahora exgranjero mencionó que este proyecto ha sido el más retador de su carrera. A pesar de su salida, su historia no termina aquí ya que tiene en sus manos una decisión muy importante que marcará un momento decisivo en la sexta semana; “El Legado”.

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