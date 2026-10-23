OFICIAL, esta es la lista actualizada de NOMINADOS de La Granja VIP, luego de la Salvación, hoy jueves 22 de octubre

Es oficial, este jueves de Salvación en La Granja VIP, la lista de nominados ha quedado de la siguiente manera: Mario "Mono" Osuna, Rafael Mercadante, Azalia Ojeda y Manelyk se encuentran en la Tabla de Nominación y están en riesgo de quedar fuera de la competencia. Será hasta la Gala de Eliminación de este próximo 25 de octubre que se revele al octavo Granjero o Granjera que ya no será parte de La Granja VIP.

¿En qué consiste “La Salvación” de La Granja VIP y por qué es decisiva en el Viernes de “Traición”?

Cada jueves en La Granja VIP se lleva a cabo el “Juego de Salvación” en donde solo los nominados se enfrentan en una competencia, misma que explica la Conductora Kristal Silva, que pone a prueba sus destrezas físicas y mentales de cada uno de los nominados. El Granjero o Granjera que gane sale automáticamente de la Tabla de Nominación. La prueba consiste en enfrentarse a un circuito con desafíos a vencer en un tiempo específico; es decir, el tiempo en el reloj juega un papel sumamente importante ya que solo el más rápido o rápida logrará obtener la victoria.

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Esta es una oportunidad muy importante que cada nominado debe aprovechar al máximo ya que es el momento perfecto para que dejen de estar en riesgo y permanezcan más tiempo en La Granja VIP. Ahora bien, el Granjero o Granjero que gane no solo dejará estar nominado sino que al siguiente día (Viernes de Traición) tomará la decisión de nominar a un Granjero y por ende, colocarlo en una posición vulnerable ya que podría quedar fuera del reality.

¿Cómo VOTAR en La Granja VIP para salvar a tu Granjero favorito?

Tu participación en La Granja VIP es de vital importancia ya que tienes el poder para salvar a uno de los Granjeros nominados mediante tu voto. El proceso para emitirlo es completamente gratis y sencillo. Deberás ingresar al sitio web de Azteca UNO deberás deberás dar click en la sección “La Granja VIP”, la cual se encuentra en la parte superior derecha, una vez que ingreses deberás seleccionar la palabra “VOTO” la cual se encuentra en la parte superior y listo, te aparecerá el nombre de los nominados y tendrás 10 votos en total, mismos que puedes utilizar como más prefieras. Por otro lado, puedes hacerlo de forma directa, dando CLICK AQUÍ.

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¿Cómo funcionan los votos extra en La Granja VIP?

El público tiene la oportunidad de duplicar sus votos a través de un sencillo paso el cual consiste en completar los primeros 10 votos, una vez que los haya otorgado la plataforma dará la opción de obtener más votos. A partir de este paso solo deberá seguir las indicaciones que aparecen en pantalla, uno de ellos es el registro de un correo electrónico, una vez que complete esto se te otorgarán 10 votos más; es decir el público pasará de haber tenido 10 a 20 votos en total.