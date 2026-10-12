OFICIAL, esta es la lista completa de los PEONES de la sexta semana de La Granja VIP

Es oficial, Kevyn Contreras "Bicolor", Fernando Lozada, Natalia Alcocer y Manelyk González serán Peones en la sexta semana de La Granja VIP. Cada uno de ellos tendrá que enfrentar y llevar a cabo las tareas más complejas de La Granja además de que perderán privilegios y tendrán que acatar con normas muy estrictas que no podrán romper.

¿Cuál es el rol de los Peones en La Granja VIP?

No cabe duda que uno de los roles menos queridos en La Granja VIP es el de los Peones, esto debido a que son quiénes realizan las actividades más pesadas en la Granja y quiénes también pierden privilegios ya que son los encargados de hacer los quehaceres más complejas; algunas de las actividades con las que deben cumplir es ordeñar las vacas, gallinas y a todo el ganado. Por otro lado, deben hacer el desayuno para todos sus compañeros; por ende, tienen que despertarse antes que los demás. Son los encargados de lavar y limpiar los establos así como el gallinero, recoger los huevos de las gallinas por la mañana y dar vueltas al molino.

Por otro lado, respecto a los alimentos, no pueden comer lo que ellos quieran debido a que su alimentación se reduce a una elección específica de alimentos que tienen permitido consumir. Además de esto tienen condiciones diferentes a los Granjeros para dormir ya que los Peones lo hacen en el granero además de que se bañan al aire libre e incluso tienen un baño distinto al de los Granjeros. Ahora bien, si por alguna razón los Peones incumplen con lo establecido tendrán grandes consecuencias ya que una de ellas es que disminuye el presupuesto semanal con el que cuentan para realizar compras como la despensa, algo que sin duda afecta a todos dentro de La Granja.

¿Cómo VOTAR para salvar a tu Granjero favorito y evitar que quede eliminado?

El público tiene un papel sumamente fundamental en La Granja VIP ya que a través de su voto puede salvar a uno de los Granjeros que se encuentran nominados. Ahora bien, es muy importante ver las transmisiones de las Galas y activar las notificaciones del sitio web de Azteca UNO para que puedas estar enterado del momento en el que se abren las votaciones.

Hacer esta votación es un proceso muy fácil y sencillo además de que es completamente gratis, lo que deberás hacer es ingresar al sitio web de Azteca UNO, una vez que estés dentro deberás dar click en la sección “La Granja VIP”, la cual se encuentra en la parte superior derecha, una vez que ingreses deberás seleccionar la palabra “VOTO” la cual se encuentra en la parte superior y listo. Automáticamente te aparecerá el nombre de los Granjeros que están nominados y deberás votar por tu favorito. Tendrás una cantidad de 10 votos disponibles, mismos que puedes repartir como más lo prefieras. Por otro lado, también puedes hacer esto de forma directa dando CLICK AQUÍ.

¡Kevyn “Bicolor” llegó a su límite! Prefiere irse de La Granja VIP antes que otra semana de Peón

¿Cómo funcionan los votos extra en La Granja VIP?

El público tiene la oportunidad de votar 10 veces por los Granjeros, sin embargo puede adquirir más votos siguiendo un proceso muy sencillo el cual consiste en completar primeramente sus 10 votos, una vez que los haya otorgado la plataforma dará la opción de obtener más votos. A partir de este paso solo deberás seguir las indicaciones que aparecen en pantalla, uno de ellos es el registro de un correo electrónico, una vez que completes esto se te otorgarán 10 votos más; es decir el público pasará de haber tenido 10 a 20 votos en total.

