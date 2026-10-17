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“No te puedes sentar con Dios y con el Diablo": Las alianzas de La Granja VIP ARREMETEN contra Mónica Escobedo

La Granja VIP ya no confía en Mónica luego de que esta cambie de equipo continuamente, dependiendo de quién atraviesa un mejor momento en el reality

Mónica Escobedo se encuentra en el ojo de la tormenta tras La Traición. Todo explotó cuando Natalia Alcocer reveló que la comediante iba a traicionar al grupo de Manelyk si tenía la oportunidad durante la dinámica. Ahora, ambas alianzas están en contra de ella y arremeten por las polémicas decisiones que ha tomado en los últimos días.

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