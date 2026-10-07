Manelyk es castigada por Adal Ramones por DESPERDICIAR comida en La Granja VIP; un fuerte represalia

Adal Ramones encara a Manelyk al detallar que será penalizada por desperdiciar comida, una acción ampliamente castigada en La Granja VIP, en especial cuando en otros lugares hay otros lugares con falta de comida, razón por la que deberá consumir la comida de los Peones, pero la Granjera pide que Kevyn también respete las reglas.