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Manelyk demuestra que ya no soporta la relación de Bebeshita y Kevyn Bicolor: “Estamos pensando en sacarte del grupo”

La influencer se volvió a mostrar reacia respecto a la relación entre Bebeshita y Kevyn Contreras, donde incluso se animó a advertir a su amiga

Manelyk González insiste en que su amiga debe dejar su relación “amorosa”. Bebeshita y Kevyn Contreras “Bicolor” se recostaron en una de las camas mientras que Mane hizo lo propio con Kunno en una cama de enfrente. La influencer no pudo soportar las actitudes de la pareja e incluso advirtió a su amiga diciendo que estaba pensando en sacarla de su grupo. Sonó a broma, pero quizás con un poco de verdad.

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