Manelyk ENCARA a Julio Camejo y le dice que se va con los Granjeros que le convienen para poder brillar
¿La amistad termina entre ellos? Manelyk se encarga de nominar a Julio Camejo, detallando que suele irse con Granjeros a quienes les convienen en La Granja VIP
Manelyk deja su voto contra Julio Camejo, detallando que el Granjero en otras ocasiones se ha ido con Granjeros que le generan contenido, explicando que no están en la misma sintonía, además de declarar que ya no forma parte de su equipo. En la replica el Granjero se mantiene calmado, defendiendo su imagen.