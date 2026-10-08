Autenticando...
  • Cerrar Sesión
uno nuevo
LA GRANJA SEGUNDA TEMPORADA_LOGO.png
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Manelyk se va CONTRA Natalia Alcocer diciéndole que es “METICHE y TRAICIONERA” en La Granja VIP

Manelyk es CONTUNDENTE con Natalia Alcocer en la nominación de La Granja VIP, diciendo que crítica a todos por la espalda para después asegurar que son amigos

Manelyk nomina a Natalia Alcocer al asegurar que la Granjera se ha metido en los problemas de los demás, además de detallar que siempre ha usado eso para nominar a los demás en La Granja VIP, para finalmente llamarla “metiche”, además de decir que es una “traicionera” por nominar a Pascal Nadaud cuando eran amigos.

Tags relacionados
Natalia Alcocer La Granja VIP Segunda Temporada La Granja VIP: La Asamblea La Granja VIP: La Gala Manelyk González

Videos