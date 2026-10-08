Manelyk se va CONTRA Natalia Alcocer diciéndole que es “METICHE y TRAICIONERA” en La Granja VIP
Manelyk es CONTUNDENTE con Natalia Alcocer en la nominación de La Granja VIP, diciendo que crítica a todos por la espalda para después asegurar que son amigos
Manelyk nomina a Natalia Alcocer al asegurar que la Granjera se ha metido en los problemas de los demás, además de detallar que siempre ha usado eso para nominar a los demás en La Granja VIP, para finalmente llamarla “metiche”, además de decir que es una “traicionera” por nominar a Pascal Nadaud cuando eran amigos.