Manelyk revela qué harán con Mónica Escobedo luego de que esta haya planeado traicionar su alianza

Manelyk González cortó todo tipo de relación con Mónica Escobedo, luego de conocer que tenía planeado traicionar su alianza durante La Traición. Finalmente, esto no sucedió, pero la influencer pudo conocer las intenciones de la comediante, por lo que ya no la aceptará en su grupo. En una plática con Kunno, reveló qué es lo que harán con ella.