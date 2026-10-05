La manzana de la TENTACIÓN llega a La Granja VIP; Granjeros conocen cuál es su poder y el precio que tiene
¡Una fuerte tentación que tiene un precio muy alto! Granjeros conocen cuál es el poder que se tendría pero el costo que hay de por medio, una difícil decisión
Adal Ramones detalla que la gran manzana de la tentación tiene un costo de 5 mil pesos de presupuesto semanal y tendrá la oportunidad de quitarle el lugar a uno de los clasificados al Juego del Capataz de La Granja VIP. Todos corren por obtenerla pero al final la obtiene “Bebeshita”, sin importar que ella sea alérgica a la fruta, sacando a Natalia Alcocer.