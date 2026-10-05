La manzana de la TENTACIÓN llega a La Granja VIP; Granjeros conocen cuál es su poder y el precio que tiene

Adal Ramones detalla que la gran manzana de la tentación tiene un costo de 5 mil pesos de presupuesto semanal y tendrá la oportunidad de quitarle el lugar a uno de los clasificados al Juego del Capataz de La Granja VIP. Todos corren por obtenerla pero al final la obtiene “Bebeshita”, sin importar que ella sea alérgica a la fruta, sacando a Natalia Alcocer.