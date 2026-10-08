¡Manzana de la TENTACIÓN! Es el turno de Azalia Ojeda para ser puesta a prueba en La Granja VIP; esto le ofrecieron

Azalia Ojeda es llamada al entrevistadero por Adal Ramones, quien le ofrece una “Manzana de la Tentación”, que tiene el poder escoger a quién va a traicionar mañana, mientras que Ivonne tendrá la posibilidad de seleccionara a quién saca de la Tabla de Nominación de La Granja VIP, pero dicho beneficio tiene un costo de 10 mil pesos.

