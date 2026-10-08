¡Manzana de la TENTACIÓN! Es el turno de Azalia Ojeda para ser puesta a prueba en La Granja VIP; esto le ofrecieron
Azalia Ojeda es tentada con la manzana de la TENTACIÓN, un movimiento que tiene un enorme precio pero que trae un gran beneficio para mañana en La Granja VIP
Azalia Ojeda es llamada al entrevistadero por Adal Ramones, quien le ofrece una “Manzana de la Tentación”, que tiene el poder escoger a quién va a traicionar mañana, mientras que Ivonne tendrá la posibilidad de seleccionara a quién saca de la Tabla de Nominación de La Granja VIP, pero dicho beneficio tiene un costo de 10 mil pesos.