¡Semana de tentación! Mario “Mono” Osuna ENCARÁ a Niurka Marcos en La Granja VIP al usar el dinero para pagar un colchón

Adal Ramones inicia La Gala al hablar sobre la semana de tentaciones, detallando que Niurka aprovecho la oportunidad para tener un colchón en el Granero, pero demuestran que Mario “Mono” Osuna no estuvo muy de acuerdo al usar el dinero de la comida, en especial al gastarse 5 mil pesos. Kunno resalta que ahora es una semana difícil cuando varios Granjeros serán puestos a prueba en La Granja VIP.