Mónica comienza a DUDAR sobre si fue buena idea unirse al equipo de Manelyk en La Granja VIP y explica sus razones

Mientras gran parte de La Granja VIP se encontraba durmiendo siesta, Mónica Escobedo tuvo un momento reflexivo a solas con las cámaras del reality. La comediante le platicó a sus aficionados y dejó en claro que su alianza con Manelyk González y los demás integrantes del grupo le hace ruido. Afirmó que por momentos se siente en peligro y que no comparte todas las ideas del bando.