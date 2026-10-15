Mónica comienza a DUDAR sobre si fue buena idea unirse al equipo de Manelyk en La Granja VIP y explica sus razones
El grupo de Manelyk parece haberse debilitado en los últimos días y Mónica Escobedo comienza a pensar que no fue buena idea unirse a ellos
Mientras gran parte de La Granja VIP se encontraba durmiendo siesta, Mónica Escobedo tuvo un momento reflexivo a solas con las cámaras del reality. La comediante le platicó a sus aficionados y dejó en claro que su alianza con Manelyk González y los demás integrantes del grupo le hace ruido. Afirmó que por momentos se siente en peligro y que no comparte todas las ideas del bando.